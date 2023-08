ROVIGO - Giochi, fogli, altri oggetti e addirittura una tavoletta di legno: fuori dalla finestra stava volando letteralmente di tutto. Insolito intervento per gli agenti della polizia locale ieri, verso mezzogiorno, in via Umberto I a Rovigo. A lanciare l’allarme sono stati passanti e residenti che si sono accorti come dalla finestra di un condominio veni sse lanciato all’esterno praticamente di tutto. Nel giro di pochi minuti sono sopraggiunti i vigili urbani e i carabinieri. È stata chiusa la strada per garantire l’incolumità dei passanti ed evitare ci potessero essere dei feriti.



GIOCHI PERICOLOSI



Tra le prime ipotesi quella di una violenta lite difficile da sedare, tanto che i militari , prima di entrare nell’appartamento, hanno indossato i giubbotti anti-proiettile. Poi, dopo le prime supposizioni, è emerso con chiarezza quello che stava succedendo. Due bambini erano stati lasciati soli in casa e approfittando della finestra aperta per il grande caldo, si stavano divertendo buttando fuori di tutto. L’insolito episodio che si è verificato ieri in tarda mattinata, in pieno centro, è finito sotto la lente d’ingrandimento della Polizia locale. Gli agenti, infatti, stanno approfondendo l’accaduto per accertare le eventualità responsabilità dei genitori. Ci possono essere, nei casi più gravi, conseguenze pesanti per i familiari. Come recita l’articolo 591 del codice penale, rubricato “Abbandono di persone minori o incapaci”, «chiunque abbandona una persona minore di anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

Per comprendere realmente la tipologia di reato, occorre partire dal termine abbandono e capirne il significato. In sostanza, si tratta di comportamenti atti a ledere il dovere di cura e custodia del soggetto considerato debole. Le casistiche diverse sono tre: azione, omissione dell’assistenza, interruzione dell’assistenza o della cura.

L’azione configura, per esempio, un comportamento: dimenticarsi un bambino in auto o lasciarlo in casa da solo. Omissione significa, invece, non prestare le necessarie cure o la giusta assistenza nei confronti di un soggetto debole. La “responsabilità genitoriale”, stabilita in base a un contratto, può ricadere inoltre su badanti e baby sitter, sulle strutture private come gli asili o nel caso di anziani fragili, sulle case di riposo. In pratica, il reato è commesso da chi ha la custodia materiale del minore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA