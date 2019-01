Market cinese, 70 quintali di alimenti conservati nella sporcizia: il blitz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Un piccolo supermercato cinese, con tanto di fornitissima macelleria, è stato “svuotato” da un controllo della Guardia di finanza che ha portato al sequestro di oltre 7 tonnellate di prodotti alimentari di ogni tipo, dalle zampe di gallina di importazione al latte in polvere, passando per le “tagliatelle” cinesi. Nulla di contaminato o pericoloso per la salute, anche se, come sottolineano le Fiamme Gialle illustrando i dettagli dell’imponente operazione, sono state rilevate «situazioni critiche sotto il profilo della rispondenza ai requisiti igienici degli ambienti, oltre che relative alla conservazione degli alimenti, tali da richiedere l’intervento del personale sanitario del Dipartimento di igiene alimenti e nutrizione, del Dipartimento veterinario e del Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro della Ulss 5 Polesana».