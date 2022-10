La finanza sequestra tir carico di prodotti alimentari dalla Romania senza etichette

ADRIA - Nell'ambito di un controllo lungo la statale Romea i finanzieri della Tenenza di Adria hanno proceduto al fermo di un autoarticolato proveniente dall’Est Europa, con targa rumena, a bordo del quale erano stivati prodotti alimentari di vario genere non sicuri, in quanto con etichettatura non conforme alle norme vigenti, destinati a una azienda italiana specializzata nel commercio di prodotti alimentari del centro Italia.

Nel complesso sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 21 tonnellate di alimenti di vario genere (bevande analcoliche, birra, preparati alimentari, dolciumi, carni e salumi), per un valore commerciale stimato in almeno 200.000 €. Data la natura delle violazioni, il trasgressore verrà sanzionato con la sola pena pecuniaria da € 3.000,00 a € 24.000,00, con diffida di etichettare i prodotti destinati al consumatore secondo le norme in vigore e anche in lingua italiana.