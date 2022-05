In piazza proiettano il film girato nel Delta del Po, dal bar musica a tutto volume

ROVIGO - Ieri sera, sabato 21 maggio, in Piazza Vittorio Emanuele a Rovigo durante la proiezione di "La terra dei figli" di Caludio Cupellini, film tratto dal fumetto di Gipi, girato nel Delta del Po, proposto dal Cinema Teatro Duomo "sotto le stelle" uno dei bar del centro ha iniziato a "pompare" musica da discoteca rovinando la serata. Spettatori esasperati, ne è nata una polemica sulla possibilità data ai locali della piazza di far sentire la musica a tutto volume, mentre ci sono proiezioni in corso.