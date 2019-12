Al volante senza patente: immigrato fermato e denunciato il giorno di Natale

FIESSO UMBERTIANO - Al volante senza patente il giorno di Natale. A finire nei guai un nigeriano di 27 anni residente a Ferrara, fermato dai carabinieri della stazione di Fiesso Umbertiano nel corso di controlli straordinari finalizzati alla prevenzione delle infrazioni in materia di circolazione stradale.



Il giovane, J.S. le sue iniziali, si trovava alla guida di una Mazda 3: dagli accertamenti eseguiri dai carabinieri è emerso che la patente non l'aveva mai conseguita. La sua presenza in Italia, inoltre, è risultata irregolare, poichè non ha mai rinnovato il permesso di soggiorno.



A bordo della Mazda c'era anche un passeggero, D.S., 27 anni, pure lui di origini nigeriane, residente nel Ferrarese. Anch'egli è risultato irregolare in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno. Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia. L'auto è stata sequestrata.



Ultimo aggiornamento: 12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA