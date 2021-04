Salta ancora la Fiera di San Marco: addio anche al mercato del 25 Aprile

LENDINARA - Non ci sarà la fiera e neppure il mercato straordinario per il 25 aprile, seppur consentito dalle regole vigenti, che sarà programmato invece per il 9 maggio per evitare rischi in questa fase delicata. Confermando l'annullamento della fiera di San Marco, che salta per il secondo anno a causa del Covid-19, l'Amministrazione comunale e la Pro Loco, di concerto anche con la Polizia locale, hanno deciso di non tenere neppure il mercato straordinario che era stato ipotizzato e predisposto per il 25 aprile. Per quella giornata, in cui la città tradizionalmente è in festa, da tempo la Pro Loco di Lendinara pensava a un mercato di prodotti alimentari, florovivaistica e articoli da giardino al posto dell'usuale mercato fieristico, per non far mancare un momento di spensieratezza per le vie del centro pur nel rispetto delle restrizioni anti-contagio.

NIENTE BANCARELLE

«Le disposizioni governative parlavano di fermare tutto fino al 30 aprile, ma l'avvocatura della Regione che avevamo interpellato ci ha spiegato che il mercato straordinario poteva essere tenuto, in quanto è equiparato al normale mercato settimanale, fatta eccezione per le zone rosse in cui possono esserci bancarelle solo di prodotti vivaistici e di generi alimentari - spiega il presidente della Pro Loco Claudio Martello La Regione ha specificato che sono le amministrazioni comunali a poter scegliere se autorizzare o meno lo svolgimento dei mercati». Nonostante il chiarimento ottenuto, ha prevalso la via della prudenza anche in vista delle prossime settimane in cui dovranno essere monitorati gli effetti delle riaperture consentite dal 26 aprile.

«Il buon senso ha suggerito di evitare di tenere il mercato straordinario il 25, anche se nelle modalità in cui l'avevamo pensato sarebbe consentito persino in zona rossa - prosegue Martello Unanimemente si è deciso di attendere e rispettare le direttive iniziali date dal Governo, che ponevano le limitazioni fino al 30 aprile, considerando che la situazione dei contagi dovrà essere tenuta sotto osservazione. Abbiamo deciso di spostare tutto al 9 maggio, quando faremo Fiori e sapori a Lendinara, un mercato di soli prodotti alimentari, floricoltura e articoli da giardino che sarà allestita in riviera Mazzini e piazza Risorgimento nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio».

INIZIATIVE ALTERNATIVE

Un primo appuntamento in occasione della festa della mamma, in attesa di sapere se si potrà organizzare qualche iniziativa nella stagione estiva. «Pensiamo a qualche notte bianca e a una fiera gastronomica di tre giorni con musica e degustazioni di piatti a base di pesce conclude Martello Speriamo che la situazione sanitaria e le misure governative ci consentano di proporre momenti di svago durante la stagione estiva».