ROVIGO - Ultimo giorno di bancarelle in centro, oggi, martedì 25 ottobre 2022, in occasione del tradizionale Marti franco. In una quattro giorni dalle temperature eccezionalmente alte, con punte fino a 26 o 27 gradi, accompagnate da una fitta coltre di nebbia nelle prime ore del mattino, la Fiera d'ottobre sta per calare il sipario sulla 539esima edizione, quella del ritorno alla normalità, dopo i due anni precedenti caratterizzati dall'emergenza Covid.



PIENONE

Un ritorno alla normalità che, stando alle presenze in centro specialmente nel fine settimana, si può dire che abbia fatto il botto. Sì, perché tra le oltre 220 bancarelle che hanno animato il centro storico a partire da sabato, in un vertiginoso caleidoscopio di colori, profumi e sapori, a balzare all'occhio è stato il numero di presenze che, specialmente domenica, ha affollato il cuore della città. E con questa premessa, è facile prevedere che oggi, giorno del Marti franco, le bancarelle saranno altrettanto affollate. Sia chiaro: i tempi della super fiera, quella con oltre 300 banchi posizionati, per esempio, anche lungo via Umberto I e via Fuà Fusinato, come avveniva fino a poco meno di una decina di anni fa, sono ormai lontani ma, tutto sommato, anche con un numero di ambulanti più contenuto, la fiera dimostra di conservare il proprio fascino e di saper richiamare tanti cittadini anche da fuori Rovigo. Stamattina, in zona Gran guardia ci saràanche il mercatino di bambini per beneficenza.



Il sindaco Edoardo Gaffeo, che nel 2020 aveva dovuto decidere di annullare l'evento a causa del Covid e nel 2021 lo ha organizzato con una serie di restrizioni legate al controllo degli accessi e del green pass, quest'anno sembra soddisfatto: «Ci sono i varchi di accesso con personale addetto a sorvegliare l'area delle bancarelle ma è ancora presto per fare una stima dell'affluenza spiega ed anche i controlli per contrastare il fenomeno dell'abusivismo si stanno svolgendo regolarmente senza, però, che queste operazioni siano visibili. Perché il sistema di controllo funziona proprio se non viene percepito». L'unico tasto dolente, stando a quanto riferito dal sindaco, sono i riscontri che ha ricevuto da qualche avventore riguardo ai prezzi della merce in vendita sui banchi e, in modo particolare, «i prezzi del settore alimentare che, secondo qualcuno, quest'anno sarebbero troppo alti ma sottolinea l'amministrazione non può fare granché visto che siamo in un regime di libero mercato».



LA TRADIZIONE

La Fiera d'ottobre, che rappresenta l'evento clou dell'Ottobre rodigino, è una tradizione che si rinnova di anno in anno da oltre mezzo secolo: da 540 anni, per la precisione, che scendono a 539 se si considera che nel 2020 la manifestazione è stata annullata. Perché la fiera è divertimento e shopping ma, soprattutto, aggregazione: un aspetto che, in piena pandemia non poteva certo essere incentivato. La Fiera di Rovigo venne effettuata per la prima volta il 12 agosto 1482 quando la città passò sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia.



Nel 1487 la data fu ritoccata e stabilita, sempre in ottobre, il quarto giorno dopo la festa del patrono San Francesco. Nel 1491 venne posticipata al 3 novembre e trasferita fuori le mura della città; ma nel 1501, come riporta Luigi Stocco nel volume Rovigo e la sua storia, edito dalla Minelliana, la fiera venne rimessa in città e spostata al 9 novembre. Nel 1523 fu stabilito che la fiera avesse inizio l'8 ottobre e durasse nove giorni. Nel 1595 la data di inizio fu definitivamente fissata al 20 di ottobre. Il Marti franco, che inizialmente si chiamava mercato franco, risale invece al 1669 e fu istituito per favorire il commercio del bestiame. Per molti anni si svolse l'ultimo martedì di ogni mese. Un martedì senza dazi né gabelle per favorire l'economia. E fu una delle poche concessioni di una Serenissima che generalmente non diede grandi attenzioni alla città. Dal 1820, e ancor oggi, il marti franco ha luogo il primo martedì di fiera, purché non cada il 20 ottobre.