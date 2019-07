di Francesco Campi

FICAROLO - Non c'è stato alcun maltrattamento nei confronti dei bambini dell'asilo. A dirlo la sentenza letta ieri dal giudice Nicoletta Stefanutti a conclusione del processo di primo grado che vedeva la 60enne ex maestra Maria Crivellaro, di Ficarolo; la maestra Andrea Contiero, 28 anni, originaria di Boara Pisani, ma residente a Rovigo; e l'ausiliaria Barbara Calza, 37 anni, originaria di Bondeno, ma residente a Ficarolo, accusate dell'ipotesi di reato di maltrattamenti aggravati nei confronti dei piccoli che frequentavano la struttura ficarolese. Per tutte e tre, nel febbraio 2015, era stata anche disposta la misura cautelare: il divieto di dimora e di ingresso nel territorio comunale di Ficarolo, poi decaduta. Cinque famiglie si erano costituite parte civile e il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a una pena di 2 anni per ciascuna delle tre.