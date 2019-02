Prigioniera dentro l'auto finita nel canale: 48enne si salva grazie al cellulare

di Francesco Campi

CRESPINO - L’auto che scivola nel canale e che lentamente si inabissa, riempiendosi d’acqua gelata. La portiera bloccata per la pressione. La sensazione di essere prigionieri e inermi. Sono stati attimi da incubo quelli vissuti da una signora, che ieri sera, poco prima delle 20.30, ha perso il controllo mentre era al volante della sua Fiat Uno e stava percorrendo la Provinciale 77, una delle strade che solcano la campagna fra Crespino e Gavello, in località Aguiaro, in un vero e proprio dedalo di canali.