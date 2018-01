© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Nuova bufera mediatica sul tribunale di Rovigo dopo il caso del sostituto procuratore Davide Nalin sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dal Csm per lo scandalo legato ai corsi per aspiranti magistrat con l'inchiesta per molestie e lesioni aperta dalla Procura di Piacenza. A scatenare il nuovosul palazzo di giustizia di via Verdi è laorganizzata circa un mese fa alladal giudice della sezione civile, alla quale hanno partecipato avvocati e colleghi, oltre a decine di persone della Rovigo-bene,A far discutere è stata la "lista viaggi" aperta in un'agenzia del centro in cui i partecipanti alla festa potevano versare una quota come regalo al giudice.