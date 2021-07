ROVIGO - Un'esultanza senza freni che, fra clacson suonati a distesa in ogni dove, un po' di petardoni e fumogeni, con contorno di cori e grida festose fino a notte inoltrata, ha visto anche qualcuno finire all'ospedale e qualcuno dentro il Canalbianco. In Polesine, come in tutta Italia, dopo l'ultimo rigore parato da Donnarumma, all'esplodere della gioia collettiva, l'esultanza è stata straripante e difficilmente contenibile, effetto anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati