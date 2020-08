Controlli a tappeto dei carabinieri lungo la Romea per un Ferragosto sicuro

ROSOLINA Controlli massicci in vista dell'esodo ferragostano su strade e veicoli da parte degli uomini dell'Arma dei carabinieri della compagnia di Adria e della stazione di Rosolina. Quattro pattuglie hanno svolto attività prevalentemente lungo la Statale 309 “Romea” come via principale di comunicazione che lambisce e collega le località balneari della provincia rodigina. Il servizio e’ stato integrato anche con l’ausilio di un elicottero, proveniente da 14° Nucleo elicotteri carabinieri di Belluno, Durante i controlli il mezzo aereo ha sorvolato la zona interessata dalle operazioni. Il velivolo è stato inoltre impiegato per una verifica dall’alto nella zona rurale del Parco del Delta oltre che lungo il litorale. Non sono state riscontrate particolari irregolarità né da parte degli utenti della strada, né durante le attività di sorvolo delle zone ed aree non accessibili via terra. © RIPRODUZIONE RISERVATA