Mitch Walsh, un pilone gallese nella mischia della Rugby Rovigo. Tifosi: festa delle Posse Rossoblu per il premio Bersagliere di giornata

ROVIGO - Un pilone destro gallese per la mischia della FemiCz Rovigo campione d’Italia di rugby.

Sembra questo l’orientamento della società e dello staff tecnico per la copertura di uno dei due posti di straniero rimasti liberi in nella rosa della squadra

Il pilone gallese che dovrebbe approdare al “Battaglini” si chiama Mitchell Walsh. Ha 25 anni, è nato il 29 agosto 1997. Viene dal Mumbles, un club di Swansea fondato nel 1887 che milita nella Seconda divisione Ovest del Galles. Walsh è entrato presto nel sistema giovanile nazionale e ha fatto un’esperienza in Nuova Zelanda ai Waimea Old Boys di Richmond. A 19 anni è approdato allo Swansea, in Prima divisione gallese, e nella rosa degli Ospreys, la franchigia di quella regione che milita in Urc. È stato compagno di squadra dell’ex gigante moldavo rossoblù Gheorghe Gajion. Nelle ultime tre stagioni si è trasferito all’Hartpury College, la seconda squadra del Gloucester, che milita nel Championship inglese (Seconda divisione), dove hanno giocato tra gli altri gli azzurri Jake Polledri e Stephen Varney.

Walsh negli obiettivi della società rossoblù dovrebbe prendere il posto di Marco Ciccioli e Justin Theys, diventando il pilone destro che dà stabilità alla mischia alternandosi con Nicola Pomaro ed Entienne Swanepoel. A sinistra invece il trio sarà quello attuale composto da Quaglio, Leccioli e Lugato quando si sarà ripreso dal grave infortunio. In prima linea però non si esclude l’arrivo di qualche altro giovane, per rendere il reparto ancora più completo. L’ultima casella da occupare degli stranieri (considerate le conferme degli argentini Facundo Ferrario e Lautaro Bazan Velez) sarà quella del mediano d’apertura. Una scelta delicata, perché sarà il sostituto di Montemauri. Con l’addio di Tavuyara e Van Reenen il Rovigo dovrà cercare anche un nuovo numero 13 ai centri.



LA FESTA DELLE POSSE

Intanto continuano i festeggiamenti per lo scudetto, che durano da più di una settimana. Il prossimo appuntamento è domani, mercoledì 7 giugno, alle ore 19 al Kalle’s Bar di Borsea con l’Aperisponsor delle Posse Rossoblù dedicato a colororo che hanno permesso la realizzazione del premio Birra Vojo Bersagliere di giornata, votato dai tifosi, riconoscimento ai tipici valori di combattività, cuore dedizione dei giocatori rodigini. Ecco chi l’ha vinto nelle 21 partite di campionato. Il premio è andato a 17 giocatori e al tecnico, doppiette per Enrico Giulian, Abner Van Reenen e Giovanni Montemauri.

I vincitori: Viadana-Rovigo Stavile; Rovigo-Piacenza Montemauri; Fiamme Oro-Rovigo Casado Sandri; Rovigo-Calvisano Ferrario; Petrarca-Rovigo Montemauri; Rovigo-Valorugby Lubian; Cus Torino-Rovigo Lindsay; Rovigo-Mogliano Cosi; Colorno-Rovigo Giulian; Rovigo-Viadana Sironi; Piacenza-Rovigo Tavuyara; Rovigo-Fiamme Oro Chillon; Calvisano-Rovigo Ferro; Rovigo-Petrarca Van Reenen; Valorugby-Rovigo Lertora; Rovigo-Cus Torino Bacchetti; Mogliano-Rovigo Bazan Velez; Rovigo-Colorno Steolo. Semifinali: Colorno-Rovigo Giulian; Rovigo-Colorno Van Reenen. Finale: Rovigo-Petrarca Lodi.