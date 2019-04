Fatture false per 20 milioni, arrestati tre imprenditori di auto e bevande

ROVIGO - Tre imprenditori sono stati arrestati dalla guardia di Finanza di Adria che ha accertato l'emissione di fatture false per 20 milioni di euro. Sono stati inoltre sequestrati 80 mila euro per autoriciclaggio. Gli indagati, tutti agli arresti domiciliari, avrebbero costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale



Le indagini, avviate nel 2018, avevano portato alle denuncia di 11 persone e poi al sequestro di 467.000 euro su su c/c bancari dopo che era stato scoperto che un gruppo di malviventi aveva costituito un complesso sistema di società fittizie operanti nel settore della commercializzazione di auto e bevande, usate come «filtri» per mettere nel mercato beni a prezzi del tutto fuori mercato. Infatti, attraverso un sistema di scatole societarie, sulle vendite realizzate non veniva applicata l'Iva. Gli indagati avrebbero costituito società cartiere e società filtro, intestate a persone sulle quali ricadevano le responsabilità derivanti dall'evasione d'imposta, che subito dopo venivano liquidate.

