Coronavirus, la situazione migliora ma in vista della Fase 2 l'Ulss invita al senso di responsabilità

ROVIGO - “La situazione sta evolvendo in maniera incoraggiante. Il virus circola meno ma occorre guardare al futuro con fiducia rimanendo responsabili. Dal 18 Maggio, con la riapertura delle attività sarà necessario osservare attentamente tutte le regole igieniche e di distanziamento sociale, per non vanificare quanto fatto fino ad oggi”.



Chi parla è il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella che ha presentato i dati della giornata di emergenza Covid-19.



Va registrata una nuova positività di una donna che risiede in Basso Polesine ma che lavora in provincia di Venezia. È in isolamento domiciliare.



Non si segnalano altre positività. Prosegue, quotidianamente, l’esecuzione degli screening. A breve potrebbe arrivare la conferma dell’avvenuta guarigione di un nutrito numero di ospiti disabili degli Istituti Polesani di Ficarolo.



Torna alla piena attività il Centro unico di Prenotazione che ormai “viaggia” con un ritmo di 5.000 chiamate al giorno. Le prenotazioni effettuate sono ben 11.756. E le 6.000 prenotazioni sospese durante il periodo di emergenza sono state riprogrammate.



I tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono 20.297. Le persone sottoposte a tampone, da inizio epidemia in Polesine, sono 13.811. Continua quotidianamente lo screening di tutte le categorie esposte a maggior rischio di contagio. Il personale sanitario più esposto esegue il tampone ogni dieci giorni. Allo stato attuale sono 9 i dipendenti ancora positivi.



Venti le nuove guarigioni che portano il totale a 256.



L'area Covid di Trecenta ospita oggi solo 9 pazienti ricoverati.