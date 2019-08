Dal Polesine alla Lazio in serie A, l'ascesa del figlio d'arte Maistro

di Luca Crepaldi

ROVIGO - Doppio salto nel giro di pochi mesi e, 21 anni portotollese doc, approda alla Lazio nella serie A di calcio, contratto di tre anni con opzione per altri due. Troverà un amico, ex Delta Porto Tolle, quelche ha fatto le fortune della Spal. È una bella notizia per il giocatore e la famiglia di papà Lorenzo Maistro per tutti Lobe, gran giocatore tutta grinta e corsa, arrivato sino in serie D: «Siamo al settimo cielo - spiega Lorenzo - Fabio in queste ore è a casa a Porto Tolle, ora si deve rimanere con i piedi per terra». Fabio Maistro, spiccate doti offensive sa adattarsi bene ai ruoli d'attacco, ha giocato la scorsa stagione al Rieti in serie C. Nel mercato invernale era appetito da Udinese, Parma, Cremonese e Salernitana, non se ne fece nulla perchè Rieti non volle cederlo, il tecnico Capuano intanto lo completava nella fase tattica difensiva facendolo diventare un giocatore a tutto campo.Dalla splendida stagione in C, 35 gare e 5 gol, Maistro viene acquistato dalla Salernitana del presidente Lotito (lo stesso della Lazio) in serie B. Nelle amichevoli estive con campani, viene notato dai vertici della Lazio, in tribuna a vedere le partite.