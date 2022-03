ROVIGO - La prima “picconata” all’ex ospedale Maddalena avverrà, probabilmente, non prima della fine del 2022. A scandire i tempi che, per il momento, sono solo una previsione, è l’assessore ai Lavori pubblici di palazzo Nodari Giuseppe Favaretto. Il progetto esecutivo di restauro dell’imponente immobile che svetta nel cuore del quartiere Commenda, da anni in preda al degrado e alla decadenza, è stato preparato ed è attualmente negli uffici della Soprintendenza che dovrà dare il proprio via libera. Sì, perché l’ex ospedale cittadino, nato come ospedale sanatoriale per curare la tubercolosi tra i cittadini polesani, è stato inaugurato nel 1938 ed è per questo che sull’immobile gravano i vincoli, appunto, della Soprintendenza alla quale spetta il compito di dare il proprio parere sul progetto di restauro e riqualificazione perché sia adeguato ai vincoli stessi. «Siamo in attesa del parere della Soprintendenza sul progetto esecutivo – afferma Favaretto – ed una volta ottenuto, sarà istruito il bando per l’affidamento dei lavori». Affidamento che, dunque, avverrà probabilmente dopo l’estate, visti i tempi di questo tipo di procedure burocratiche ed amministrative. Di conseguenza l’auspicio, più che la previsione, dell’amministrazione è che «i lavori possano iniziare prima della fine dell’anno» aggiunge Favaretto.

CHIUSO DA 23 ANNI

L’ex ospedale è chiuso dal 1999. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta: per anni l’edificio è stato un rifugio per animali randagi e per qualche senzatetto ed il suo recupero è stato una spina nel fianco per diverse amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 10 anni a Palazzo Nodari, da quella di Bruno Piva a quella di Massimo Bergamin. A sbloccare la partita del recupero dell’immobile, alla luce del consistente finanziamento statale che finanzia l’opera, è stata la giunta Gaffeo partendo dal principale nodo sul quale si erano bloccate le altre amministrazioni, quello legato alla sua proprietà: l’amministrazione ha infatti acquisito l’intero compendio immobiliare acquisendolo attraverso la modalità dell’esproprio bonario, ovvero in accordo con i precedenti proprietari, le ditte Reale e Cefil. Un passaggio, quello della proprietà dell’area, fondamentale per proseguire con il progetto di recupero. Superato questo ostacolo, l’amministrazione ha dunque potuto procedere con l’elaborazione di tutta una serie di progetti esecutivi specialistici di ingegneria, come ad esempio gli impianti idrotermosanitari, gli impianti elettrici e gli impianti dati, le strutture in cemento armato, la verifica antisismica e la pratica antincendio, propedeutici al progetto di ristrutturazione complessiva

INTERVENTO DA 13,5 MILIONI

L’intervento complessivo per riportare in vita l’ex ospedale vale 13,5 milioni di euro che sono stati destinati dallo Stato al Comune di Rovigo attraverso il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” ad inizio 2018, quando è stata siglata una apposita convenzione tra, appunto, il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di “disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell’ambito del Programma”. Dopo l’acquisizione della proprietà del complesso immobiliare, come detto, nel febbraio 2021, nel giugno 2021, contestualmente all’affidamento dei progetti esecutivi specialistici, è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva della parte architettonica relativo alla ristrutturazione dell'immobile ex ospedale Maddalena alla società F&M Ingegneria spa, già titolare della progettazione specialistica impiantistica e strutturale. Questo per rispettare le tempistiche di realizzazione dell’opera, vista la rigidità del cronoprogramma approvato dal Ministero.