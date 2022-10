ROVIGO - Da luogo dell’abbandono e rifugio dei senzatetto a nuova casa anche della Guardia di finanza. Per l’ex ospedale Maddalena, nel cuore del quartiere Commenda, spunta un’ipotesi di utilizzo che rappresenta una novità tra le possibilità che si sono ventilate fino a oggi.

Nell’enorme e storico compendio immobiliare che per anni è stato preda di degrado e abbandono, all’interno dei suoi enormi spazi che una volta ospitavano i malati e successivamente, in anni più recenti, sono stati un complesso ambulatoriale fino alla dismissione totale avvenuta nel 1999,in un’ala del complesso ex sanitario potrebbero trasferirsi il comando provinciale delle Fiamme gialle attualmente situato in via Badaloni, nonché il Nucleo di polizia economico-finanziaria e il Gruppo dello stesso campo che si trovano in via dell’Artigianato a Borsea.

Dialogo aperto

Di ufficiale ancora non c’è nulla, ma in via informale le trattative per concretizzare questa soluzione sono iniziate da qualche settimana. Trattative che si stanno svolgendo tra i vertici della Finanza polesana e l’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile. Le due parti in causa si stanno parlando e al Comune è arrivata una lettera da parte delle Fiamme gialle di interessamento al complesso alla quale il Comune pare abbia risposto positivamente per avviare un dialogo. E anche se il carteggio in questione è riservato, voci di corridoio fanno sapere che l’ipotesi sarebbe tutta in discesa: l’ex ospedale, con le sue imponenti dimensioni che arrivano a circa diecimila metri quadrati, risponderebbe alla perfezione alle esigenze della Finanza che avrebbe bisogno di “soli” tremila metri quadrati, con il resto che resta al Comune per i suoi uffici da spostare, dall’Anagrafe ad altri settori. Per la nuova casa all’ex ospedale Maddalena, se il Comune e il comando raggiungeranno un accordo sulla proposta, le Fiamme gialle pagherebbero poi un canone di locazione sul quale potrebbero anche essere fatte valutazioni di scomputi di eventuali lavori di sistemazione della parte utilizzata.

La lunga ricerca

Non è la prima volta che il comando provinciale tenta di trasferirsi in uno spazio più adeguato. Una decina di anni fa aveva presentato un progetto per realizzare la nuova caserma all’ex questura, assegnata lo scorso anno alla realizzazione del nuovo tribunale. Il progetto prevedeva l’aumento di superficie dell’immobile da cinquemila a settemila metri quadrati e per questo è stato dichiarato incompatibile nel 2016 dalla Regione rispetto allo strumento urbanistico del Comune. Poco dopo, nel 2018, aveva messo gli occhi sull’ex liceo Celio che attualmente ospita l’Innovation lab al piano terra e la laurea sul Rischio e ingegneria idraulica (in inglese) che fa capo al Cur al primo piano. Alcune valutazioni erano state fatte anche sull’ex caserma Silvestri, passata nel 2015 dal ministero della Difesa all’Agenzia del Demanio e destinataria di un investimento da 35 milioni per diventare la futura “cittadella storico-tributaria” e in tempi più recenti, l’ex Banca d’Italia di via Piva, chiusa da una decina d’anni, pare sia entrata nelle mire immobiliari delle Fiamme gialle rodigine, ma anche questa ipotesi è tramontata per via degli ingenti investimenti che servirebbero per l’adeguamento e la messa a norma antisismica, tra i 4 e i 5 milioni solo di lavori.

A questo punto l’ex ospedale sembra la strada più praticabile per le Fiamme gialle, portando in Commenda anche un presidio di forze dell’ordine nell’ottica della sicurezza. L’orizzonte temporale per il trasferimento sarebbe piuttosto ristretto: la riqualificazione dell’immobile, secondo i tempi del finanziamento da 13,5 milioni assegnato dalla presidenza del Consiglio dei ministri che sta valutando il progetto definitivo fornito da Palazzo Nodari, deve essere conclusa, salvo eventuali proroghe, entro il 2024.