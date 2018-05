L'ex forno comunale diventa un auditorium

di Roberta Merlin

ROVIGO - Naufragato il progetto di riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena, l'Ufficio urbanistica del Comune in queste ore sta lavorando a pieno ritmo per individuare altre aree da ristrutturare grazie al contributo ministeriale di 13,5 milioni. Le idee infatti a palazzo Nodari non mancano, visto il gran numero di edifici comunali vuoti, in alcuni casi anche pericolanti e in attesa di essere sistemati. A giocare a sfavore però è il tempo: entro infatti l'8 giugno il Comune dovrà spiegare alla Commissione governativa come intende utilizzare il cospicui finanziamenti fino a pochi giorni fa, destinati alla riqualificazione dell'ex ospedale e di tutta la Commenda ovest. All'Amministrazione dunque non resta che rispolverare dai cassetti dell'Urbanistica i vecchi progetti di riqualificazione, abbozzati ma mai realizzati, degli edifici cittadini più degradati.Il primo delle lista è l'ex forno comunale. Fino al 2010, l'edificio, che si sviluppa dietro piazzetta Annonaria congiungendo via Boscolo a via Silvestri, compariva nel piano delle alienazioni, mai venduto però forse a causa dei troppi vincoli. La struttura ha circa 110 anni di vita ed è ormai un rudere le cui finestre sono state murate per evitare l'ingresso dei senzatetto. Grazie al finanziamento delle aree degradate, l'ex forno potrebbe essere restaurato, diventando un auditorium per ospitare eventi e spettacoli. Un vero gioiello nel cuore di Rovigo che tornerebbe, dopo anni, a disposizione della cittadinanza...