L'ex centrale Enel diventerà villaggio turistico con 60 milioni di investimento

PORTO TOLLE -Un investimento di 60 milioni per la riconversione dell'ex centrale elettrica Enel di Porto Tolle in villaggio turistico in grado di accogliere fino a 8.000 turisti al giorno al centro di un'area di 110 ettari di cui 20 ad area boschiva. Sono alcuni dei dati più significativi del progetto Delta Farm che rientra nel più vasto progetto Futur-e, il programma Enel per riqualificare, insieme alle comunità locali, i siti di 23 centrali termoelettriche e di una ex area mineraria.



Il progetto è stato illustrato a Venezia dall'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, dal governatore veneto Luca Zaia, da Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle e da Marco Galletti, ad di Human Company, la società che ha acquistato l'area da Enel e ha presentato il progetto di riconversione dell'area. Nel nuovo polo turistico di Porto Tolle è previsto anche un polo sportivo multifunzionale con un'area per gli sport acquatici. La struttura turistica che sorgerà al posto della ex centrale Enel nell'ambito del progetto Delta Farm dovrebbe aprire ai turisti nel 2023.

