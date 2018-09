Evaso dal carcere aggredendo un gendarme, preso a Rovigo dove si era nascosto

ROVIGO - I carabinieri di Castelmassa hanno arrestato un nomade bosniaco, Albano Ahmetovic, 32 anni, che era evaso, assieme ad un altro detenuto, dal carcere dei Cappuccinì di San Marino dopo aver aggredito un gendarme. Da giorni l'Arma era sulle tracce dell'uomo che, il 17 agosto scorso, era fuggito dagli arresti domiciliari a Rimini, tranciandosi il braccialetto elettronico che lo controllava ed espatriando nella Repubblica di San Marino dove era stato poi arrestato nuovamente e rinchiuso in carcere. Il malvivente, dopo aver aggredito un gendarme della Repubblica del «Titano», si era dato alla fuga assieme ad un altro detenuto (riacciuffato poi a Bologna), nascondendosi nel rodigino. I militari hanno, tra l'altro, tenuto sott'occhio alcune delle abitazioni di nomadi imparentati con il latitante, specie quella in cui viveva la sua compagna che aveva da poco partorito. Una mossa che ha portato alla cattura del bosniaco che è stato intercettato dai carabinieri a Bergantino ( Rovigo) a bordo di un'auto risultata poi rubata a Bologna qualche giorno prima. Per l'evaso si era interessata anche l'Interpol.

