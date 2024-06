ROVIGO - La parola passa oggi a oltre 198mila polesani, che dopo aver sentito quelle dei candidati per un mese, sono al momento nel quale tirano le somme e decidono, o forse l’avranno fatto già da tempo senza bisogno di essere convinti dai discorsi che si sono spesi in campagna elettorale.

I 198.620 aventi diritto sono quelli che potranno recarsi ai seggi per ricevere la scheda delle elezioni europee (97.38 uomini e 101.582 donne), mentre sono 109.854 (53.613 uomini e 56.241 donne) gli elettori che hanno la possibilità di scegliere la nuova amministrazione del proprio Comune, poiché questa tornata alle urne prevede una doppia votazione e anche in giorni inediti, poiché si vota oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23, con i seggi che si insediano questa mattina alle 9.

Non una sola giornata come accaduto in passato alla domenica, né in due giornate tradizionali quali domenica e lunedì. Questo perché l’Unione europea aveva stabilito che si doveva votare per Bruxelles entro domenica 9, così a Roma si è deciso di far votare nell’inedito sabato.

Lo spoglio delle Europee si farà domenica sera, immediatamente dopo la chiusura dei seggi, mentre quello delle Comunali è fissato dalle 15 di lunedì, per dare modo a presidenti, segretari e scrutatori di dormire dopo appunto lo spoglio notturno.



LA SCELTA DEI SINDACI

A essere interessati dall’elezione del sindaco sono 32 Comuni, a cominciare da Rovigo, che ha un corpo elettorale di 42.251 persone divise in 55 sezioni sulle 274 complessive della provincia (147 guardando alle sole Amministrative). Gli altri maggiori centri al voto, restando nelleambito delle Comunali, sono Occhiobello con 9.936 elettori e Lendinara con 9.639, poi c’è un vuoto enorme di popolazione in una provincia costellata di piccoli comuni. Tanto che poi l’elenco scorre fino ad Ariano (3.564), Castelmassa (3.389) e Polesella (3.394). Con oltre duemila elettori ci sono altri cinque comuni (Arquà, Bergantino, Castelnovo, Costa e Loreo), la gran parte sono sopra il migliaio, ma ce ne sono un significativo numero al di sotto delle quattro cifre, vale a dire Calto, Canda (ultimo con 752), Gaiba, Guarda, Pincara, Salara e Villanova Marchesana. Questi elettori dovranno decidere tra le proposte di 65 candidati sindaci (sono sei a Rovigo).

Sono tre, invece, i candidati alle Europee: Valeria Mantovan in Fratelli d’Italia, Roberto Pizzoli nella Lega e Arianna Corroppoli in Forza Italia.