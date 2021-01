ROVIGO - È finita male, con una denuncia per estorsione, la storia d'amore di un uomo 54enne di Pontremoli (Massa) e una donna 44enne della provincia di Rovigo. I due si erano conosciuti su Facebook nell'ottobre 2019 ed era nata un'amicizia che in pochi giorni li aveva convinti a conoscersi di persona. Purtroppo però, le cose sono andate avanti bene per poco.

L'uomo fin dai primi giorni, con la scusa di essere in un momento difficile, ha iniziato a chiedere soldi alla malcapitata che, senza sospettare, ha continuato a fare ricariche su una carta di 50 o 100 euro per volta. La donna, trascorsi pochi giorni ha subito capito che il suo fidanzato non era la persona giusta e senza troppo esitare ha provato a lasciarlo. Il pontremolese, però, non si è dato per vinto ed ha iniziato a minacciare ed insultare la donna sui social, fino a ottenere ancora altri soldi, per un totale di oltre 5.000 euro.

La rodigina si è rivolta infine ai carabinieri che hanno rapidamente ricostruito la vicenda scoprendo che la vittima era caduta nelle mani di un delinquente seriale malintenzionato con altre analoghe esperienze alle spalle. L'uomo, che dovrà restituire il denaro, rischia una condanna non inferiore a cinque anni di carcere.

