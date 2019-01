Furti, incendi e danni per estorcere denaro al centro ippico: tre in manette

di Maria Elena Pattaro

OCCHIOBELLO - Da un anno tenevano in scacco i titolari di un centro ippico con furti, incendi, danneggiamenti e minacce per costringerli a versare il denaro richiesto. Una strategia del terrore messa in atto da tre 25enni di Occhiobello, due ragazze e un ragazzo, arrestati ieri a Pontelagoscuro dai carabinieri del Norm di Verona diretti dal tenente Silvana Fabbricatore e dal Sottotenente Pierluigi Stella.