Esplosione nella scuola, la Procura apre un fascicolo contro ignoti. Sequestrato anche del materiale

ROVIGO - La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo contro ignoti in relazione all'esplosione che si è verificata il 23 marzo scorso all'Istituto professionale per l'industria e il commercio Viola Marchesini del capoluogo polesano. Nella deflagrazione erano rimasti feriti lievemente due studenti ed erano crollate due vetrate, oltre ad un principio d'incendio.

È stato disposto il sequestro di materiale ritenuto interessante per accertare la dinamica dei fatti. Verranno effettuati approfondimenti tecnici per comprendere la causa, la natura e la tipologia dell'esplosione e dei materiali che l'hanno provocata. Sono tuttora in corso indagini della Squadra Mobile della Questura di Rovigo e dei Vigili del Fuoco di Rovigo all'interno dell'istituto.