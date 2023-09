Esplode un appartamento di una palazzina: gravi tre persone

LENDINARA - Una violenta esplosione, verso le 22 di oggi lunedì 11 settembre, ha squarciato la notte in via Saba a Lendinara. I vigili del fuoco sono intervenuti e la zona è stata circoscritta dai carabinieri. L'esplosione ha coinvolto l'appartamento di una palazzina al civico 2. Sono arrivati anche i soccorritori del 118 e dalle prime notizie, dovrebbero esserci tre persone ferite gravemente per le ustioni. Una, raccontano i primi testimoni, è corso in strada in mutande urlando per le ustioni riportate.

Ultimo aggiornamento: 23:49

