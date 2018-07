A Rovigo l'incubo dell'eroina-killer. "Avvelenata" con acido da batteria

di Francesco Campi

ROVIGO - È passato oltre un anno e mezzo dal ricovero per overdose di Enrica Boni (nella foto), il 3 dicembre del 2016, che ha fatto scattare l'indagine chiamata Surviving 2016. E ieri la Squadra mobile di Rovigo insieme a quella di Padova ha dato esecuzione aaccusati di. A uno degli indagati, il 30enne rodigino Nicola Gasparetto, è stato anche contestato il reato di morte come conseguenza di altro reato. La giovane donna, infatti, si è spenta il 16 marzo successivo. A chiamare i soccorsi era stato proprio Gasparetto, che si trovava in casa con lei e che all'arrivo della polizia era scappato cercando di disfarsi di 18 grammi di cocaina: inseguito e arrestato, era stato poi rimesso in