CASTELNOVO BARIANO - Addosso aveva dell'eroina, una delle sostanze più micidiali che sta tornando a circolare con insistenza, in una delle sue forme più pure, in cristalli, tre grossi pezzi per un peso totale di oltre mezz'etto. Sono stati i carabinieri della Stazione di Trecenta e dell'Aliquota operativa della Compagnia di Castelmassa, lo scorso fine settimana, durante un posto di controllo effettuato in via delle Province a Castelnovo Bariano, la strada che porta al ponte di Sermide, a fermare un 50enne italiano, residente a Castelmassa, mentre era alla guida della propria auto. Una persona già nota alle forze dell'ordine per alcuni suoi trascorsi giudiziari. Motivo in più per procedere con un accertamento minuzioso. Proprio quello che ha portato i militari a procedere con una perquisizione personale, che ha fatto saltar fuori i tre cristalli con un peso complessivo di 66 grammi. M.S. è stato quindi arrestato in flagranza e trattenuto in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida.

L'uomo è stato quindi accompagnato in Tribunale a Rovigo, dove è comparso dinnanzi al Giudice che ha convalidato l'arresto e rinviato tutto ad un'altra udienza, disponendo nel frattempo nei confronti del 50enne la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, Castelmassa, con permanenza in casa durante l'orario notturno.