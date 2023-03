Esplosione nella scuola: un forte botto, vetri rotti e tanto fumo, istituto evacuato e feriti due studenti Video

ROVIGO - Un botto e tanto fumo, che ha invaso uno stanzino e un corridoio, mentre tutti gli studenti sono stati fatti uscire dalla scuola. È successo questa mattina, 23 marzo, poco dopo le 9, all'Ipsia di via Alfieri, che fa parte del Polo Tecnologico di Rovigo, ovvero l'Iis Viola-Marchesini, già salito alla ribalta delle cronache nazionali per la vicenda della professoressa colpita dai pallini all'Itis Viola. Due studenti sono rimasti leggermente feriti a causa dei vetri delle numerose finestre andate in frantumi e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem 118. Uno dei due successivamente è stato accompagnato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le lezioni scolastiche di oggi sono state sospese.

I ragazzi all'uscita di scuola hanno raccontato di aver sentito un'esplosione e aver visto vetri rotti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'esplosione con principio d’incendio è avvenuta all’interno di uno stanzino al primo piano e il fumo che ha invaso il corridoio. L’intero plesso scolastico (che al secondo piano ospita anche l'èstituto per Geometri Amos Bernini) è stato evacuato. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con il personale di prima partenza, l’autoscala e il funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza l’istituto. Nella stanza interessata dall’esplosione, di cui è andata in frantumi e scardinata la porta, il Niat (Nucleo investigativo Antincendio territoriale) dei vigili fuoco ha effettuato un sopralluogo per determinare le cause dell'improvviso scoppio.