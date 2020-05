ROVIGO - La digitalizzazione degli enti locali fa un altro passo avanti grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione che finanzia iniziative ormai indispensabili per operare in maniera efficiente e rispondere alle richieste e necessità dei cittadini.



Palazzo Celio attraverso il SAD, Soggetto Aggregatore Digitale ha già raccolto più di venti manifestazioni di interesse per aderire alla presentazione di un piano territoriale per l’avvio di un ecosistema digitale strutturato per le Pubbliche amministrazioni polesane.



Il SAD sta formulando una proposta di attività per adeguare i sistemi informativi degli enti locali. “E' un segnale positivo la risposta dei nostri Comuni – ha spiegato il presidente della Provincia Ivan Dall’Ara -. Ciò permetterà di intercettare risorse per dotare le Amministrazioni di nuove infrastrutture informatiche in una logica di maggiore efficienza e sicurezza e di consentire l’adesione alle piattaforme abilitanti regionali e nazionali. Attendiamo fiduciosi le risposte degli altri Comuni e la concretizzazione della proposta per procedere con gli atti amministrativi alla formale presentazione del progetto, mentre continuiamo nel confronto con gli amministratori e tecnici comunali”.



















