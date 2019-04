Vola dalla moto nella gara di motocross in pista: paura per un 29enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERGANTINO - Un normale incidente durante una gara di motocross, ma in questo caso, il 29enne motociclsita mantovano ha preso un brutto colpo all’addome, un fatto che ha suscitato qualche preoccupazione nei presenti. È successo attorno alle 15.30 a Bergantino, alla pista di motocross “Le giare” di via Tartaro, vicino a un gorgo, gestito dall’omonimo motoclub.Un luogo ben conosciuto agli appassionati delle due ruote, dove sono presenti anche una pista di minicross, una di flat track e una da enduro. E dove, in risposta alla chiamata di soccorso, è sopraggiunto l’elicottero del Suem che si trovava poco distante di rientro da un altro intervento. In quel momento era in corso una gara del circuito Csen con decine di partecipanti.