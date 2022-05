ROVIGO - L'Enaip Rovigo dopo più di 70 anni è pronto a presentare la sua nuova sede. Come era stato anticipato all'inizio del mese scorso, la scuola di formazione professionale, da sempre presente in via Guglielmo Marconi, 7, si trasferisce in uno degli spazi del Censer, in viale Porta Adige, 45 . Sabato mattina, dalle 10 alle 12, è stato per questo pensato l'evento di avvio ai lavori del nuovo Hub formativo di Enaip Veneto. Una giornata memorabile, che vedrà la presenza di illustri personalità. Hanno dato la loro disponibilità anche il presidente della Fondazione Cariparo, Gilberto Muraro e il direttore di Enaip Veneto, Giorgio Sbrissa.

È un vero e proprio Hub, dove si incontrano ricerca, istruzione e formazione



LA STORIA



«Sono passati oltre 70 anni da quando fu posata la prima pietra del centro Enaip Don Bosco e oltre 35.000 persone si sono formate con noi - sottolinea Giorgio Sbrissa -. Una lunga storia, che si rinnova negli spazi del CenSer, a pochi passi dalla sede storica di via Marconi. Il nuovo centro Enaip, di cui avviamo i lavori con l'evento di sabato, è un tassello della costruzione di una nuova casa del sapere, un vero e proprio Hub, dove si incontrano ricerca, istruzione e formazione. Tutto ciò è possibile grazie alla sensibilità e al contributo della Fondazione Cariparo, che ha sostenuto l'ammodernamento delle attrezzature dei laboratori didattici dell'istituto. Questo è il sogno comune che vogliamo condividere, perché insieme possiamo ritrovarci protagonisti del futuro della città».



ADDIO DON BOSCO



Lo spostamento dell'Enaip è anche dovuto al fatto che la Fondazione Don Bosco ha accumulato debiti per svariati milioni di euro, per la precisione 9, con la diocesi di Adria-Rovigo che è stata costretta a mettere all'asta alcuni dei suoi immobili di pregio, per riuscire a sopperire a questo importante ammanco. Tra i palazzi individuati c'è anche quello che appunto ospita la sede dell'Enaip. Il 21 giugno, alle 10.15, ci sarà la vendita all'asta dei beni immobiliari per un valore di 4,7 milioni di euro. Il crack finanziario ha colpito l'immobiliare che possedeva diversi beni, tra i quali appunto anche la sede dell'Enaip. I creditori che hanno fatto scattare il fallimento sono le banche, che cercheranno di rientrare in parte nei mutui e nei prestiti concessi alla Fondazione Don Bosco negli anni.



NUOVI SPAZI



«L'edificio del CenSer ospiterà i nuovi spazi didattici e i laboratori avanzati di Enaip Veneto - conclude il direttore Giorgio Sbrissa -. È prevista la presenza di studenti, formatori, famiglie e dei rappresentanti di istituzioni, imprese, associazioni di categoria». Il Censer, che ospita gia' la segreteria docenti e amministrativa dell'Università di Padova e la segreteria studenti e didattica di Rovigo, oltre a start-up, incubatori di impresa e l'Adriatic Lng Work Hub, si arricchisce dunque di un nuovo tassello.