ADRIA - Solidea Paggioro ha abdicato. La sosia made in Adria della regina Elisabetta II di Inghilterra ha effettuato sabato, sotto i riflettori della Rai, durante la diretta del programma di Rai 1, “Italia Sì”, condotto da Marco Liorni, la sua ultima uscita in pubblico, la 117 ª per lei ed il suo entourage. Con un gesto commovente, si è tolta il cappello e la parrucca, ponendo fine ad un’avventura nata per gioco .

« È stata una settimana impegnativa - racconta il team manager del Gruppo Regina Adria, Mattia Mincuzzi- dal momento che ritornavano dalla Sardegna, dove purtroppo non è stata effettuata la programmata uscita ad Alghero. Sabato siamo partiti, all’alba, in treno, per Roma, da Rovigo, dopo aver appena disfatto le valigie » . Alle consuete guardie reali si è unita un figurante residente nel Lazio, il giovane Devis Genovesi che nel 2021 ha sfilato con il gruppo Regina ai castelli Romani.



« Il conduttore Liorni - prosegue Mincuzzi - si è intrattenuto a pranzo con tutti noi, in sede Rai, mettendo a proprio agio la Regina Solidea e il gruppo ». Mincuzzi durante la diretta ha ringraziato tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige e l’associazione Adria Nostra , perch é nel lontano maggio del 2016 sono nati all’interno del sodalizio adriese il personaggio Regina e tutto il gruppo. Durante l’intervista sono stati ricordati momenti salienti, come la lettera da Buckingham Palace . « Quello in Rai 1 è stato un grandioso finale - racconta - e Solidea nel ricordare la Regina Elisabetta si è commossa ».

Tanti gli applausi ricevuti dal gruppo che al termine ha lanciato un appello « Continuiamo - ha detto precisato Mincuzzi - a ricevere inviti da tutta Italia. Ora stiamo cercando il sosia di Re Carlo III e della Regina consorte Camilla. I due nuovi sosia devono avere una grande passione per i viaggi » . Il g ruppo presto uscirà ancora in pubblico, per partecipare al consueto appuntamento del British Day di Schio, in ottobre. « Qui - conclude Mincuzzi - sfilerà solo il gruppo Guardie, in attesa dell’arrivo dei sosia di Re Carlo e della regina consorte » .