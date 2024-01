​PORTO VIRO - Dal Polesine alla Finlandia per lavorare nel villaggio di Babbo Natale: questa è la curiosa vicenda della giovane portovirese Francesca Simoni. La ragazza si trova attualmente a Rovaniemi , in Lapponia, e il suo lavoro consiste nel fare l’elfo all’interno del villaggio di Santa C laus più famoso al mondo. Le sue mansioni sono molteplici: dalla guida che accompagna i bambini alla scoperta del magico mondo di Babbo Natale a responsabile delle foto - ricordo. Tu tto è nato da un Erasmus a Helsinki che Francesca fece 10 anni fa, che le permise di scoprire la cultura nordica e gli incantevoli paesaggi d ella Lapponia . « Adoro l a natura - spiega Francesca - e qui il clima ti costringe a confrontarti con essa ogni giorno ». Da sempre affascinata dall’atmosfera natalizia, inoltre, Francesca è ancora un po’ incredula se ripensa alla proposta di lavoro ricevuta . «Da piccola ho sempre scritto la letterina a Babbo Natale, e la spedivo proprio qui, a Rovaniemi - spiega - è un’esperienza magnific a» .

LUNGO VIAGGIO