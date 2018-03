Una di Comacchio, l'altra di Padova: nessun polesano eletto alle Camere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Residente a Comacchio, ma pronta a rappresentare tutto il Polesine. A distanza di qualche giorno dall'elezione alla Camera dei deputati,rappresentante della Lega e vicesindaco di Badia, interviene su una questione che già viene tirata in ballo dai propri avversari politici: ovvero la residenza nel Ferrarese.L'assessore di Badia, imprenditrice di successo grazie a un'azienda particolarmente apprezzata nella zona artigianale di Crocetta, ha però la residenza in un Comune della provincia di Ferrara: la caratteristica località di Comacchio. Tuttavia, la neo parlamentare rimanda prontamente al mittente eventuali strumentalizzazioni sulla vicenda. «Sì, ho la residenza a Comacchio, ma il mio domicilio è qui a Crocetta dove tutti sanno bene che lavoro spiega la neo rappresentante della Lega a Montecitorio Non ho assolutamente nulla da nascondere, anzi, non ho alcun problema ad affrontare l'argomento. Sono andata in ferie per 20 anni ai lidi e il desiderio di mio marito era quello di avere la casa in quel luogo. Vado a Comacchio nei fine settimana e sono andata a votare là durante lo scorso weekend elettorale. Ma credo sia piuttosto evidente che sono e resto polesana. Si può tranquillamente controllare che sono nata a Canda e qui in Polesine ho vissuto e ho la mia attività»...