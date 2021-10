In provincia di Rovigo venti candidati per 8 poltrone da sindaco

ROVIGO - Sfide in famiglia, divisioni inattese e inaspettate convergenze, corse affollate e novità dietro l'angolo. Anche se in Polesine la nuova tornata elettorale fuori stagione coinvolge solo otto amministrazioni comunali, per un totale di 28.475 abitanti e 23.462 elettori, non mancano gli spunti.

La metà dei Comuni cambierà sindaco dopo oltre un decennio, visto che sono costretti ad appendere al chiodo la fascia tricolore quattro primi cittadini di lungo corso: quello di Ceregnano, Ivan Dall'Ara, che è anche presidente della Provincia, quello di Canaro, Nicola Garbellini, quello di San Martino di Venezze, Vinicio Piasentini, e quello di Rosolina, Franco Vitale. Tutti gli uscenti hanno fatto il proprio endorsement. Dall'Ara, forzista, in corsa come candidato consigliere, ha scelto di sostenere Massimiliano Albertin, appoggiato da una coalizione allargata seppur con il baricentro a sinistra. A sfidarlo, da destra, Egisto Marchetti. Anche a Rosolina, unico comune a superare i 5mila abitanti, il candidato di centrosinistra Tiziano Zago, che si presenta con la lista dal nome significativo, Continuità nel cambiamento, ha incassato il sostegno del sindaco uscente Vitale che pur essendo di centrodestra, ha snobbato il candidato ufficiale del centrodestra Michele Grossato, forzista, per un decennio presidente di Polaris, con il convinto appoggio dell'alfiere leghista Pako Massaro che cinque anni fa aveva corso in solitaria con il Carroccio, oltre che di Fratelli d'Italia. Pronto a fare un dispetto ai due litiganti, Patrizio Targa, per decenni comandante della polizia locale, con un raggruppamento civico puro.



SFIDA AFFOLLATA

La corsa più affollata è quella nell'unico comune commissariato, Fiesso, dove a fine febbraio il sindaco Sonia Bianchini si è dimessa per la frattura apertasi nella maggioranza che l'aveva sostenuta nel 2019, della quale faceva parte Luigia Modonesi, per un decennio sindaco prima di Bianchini, candidata con Forza Italia nel collegio di Vicenza alle ultime Politiche e di nuovo in corsa per la fascia tricolore. A sfidarla Giulio Cesare Rossatti, di centrosinistra, già sindaco per dieci anni prima di lei, Giorgio Munerato, che nel 2017 si era dimesso da consigliere di opposizione, Alberto Palugan, sostenuto dal Pd, e il candidato di Fratelli d'Italia Daniele Cordone. A San Martino Piasentini ha scelto Elisa Sette, contrapposta a Fabiano Bosetti, mentre a Canaro è Sergio Severi il successore designato di Garbellini, con Alberto Davì che punta a scombinare i piani del centrosinistra. Tre i sindaci uscenti di nuovo in corsa: Enrico Ferrarese a Stienta, al quale si oppone Paolo Forti che si rimette in gioco dopo 25 anni, Fabiano Pigaiani a Ficarolo, sfidato da Eveleen Bonfatti, e Claudio Vittorino Gabrielli a Villamarzana, con la riproposizione dello storico duello con Fausto Previato.