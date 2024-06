ROVIGO - Si chiude oggi la campagna elettorale che non è durata solo un mese, ma per tutti i candidati molto di più, anche se quello che è partito per primo è stato il sindaco uscente, Edoardo Gaffeo, che già il giorno dopo le dimissioni, il 15 febbraio, era al lavoro per la ricandidatura che lo vede a capo di una coalizione fatta dalle liste Civica Rovigo, Forum dei cittadini e Movimento 5 Stelle.

Per gli altri è stata un po' meno lunga, perché sono servite trattative, verifiche di nomi, riunioni e necessità di trovare l'accordo. Così tra marzo e aprile si sono aggiunte le corse di Antonio Rossini, di area più portata al centrodestra, al suo debutto in tale ruolo dopo due mandati (peraltro entrambi finiti prima della naturale scadenza) sui banchi dell'opposizione, sostenuto da due liste civiche (Noi per Rovigo e Alleanza dei moderati), e di Federico Frigato che dopo essere stato anche assessore nella giunta Merchiori (centrosinistra, 2006-2011), aveva tentato di diventarerne l'erede, ma venne utilizzato dal centrodestra di Bruno Piva al ballottaggio ( caduta caduta nel 214). Lasciata poi la politica nel 2015, a sorpresa si ripresenta con la lista di allora, Rovigo si ama, questa volta trasversale viste le presenze di candidati consiglieri provenienti da aree opposte. Poi ha chiuso la trattativa il centrodestra che ha scelto Valeria Cittadin (sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, la civica a nome della candidata e Azione), ma questo ha fatto sì che Ezio Conchi, uno dei nomi che era in ballo, si sia rimesso in campo come nel 2019 con la sua Cambia Rovigo. Per ultimo è arrivato Palmiro Franco Tosini, che ha rotto gli indugi dicendosi pronto a correre con la sua lista Democratica e inclusiva, smuovendo così le incertezze del Pd che lo sostiene.

LA RICORRENZA

Sei candidati invece dei sette di cinque anni fa, ma pur sempre una frammentazione equamente divisa tra le due arre politiche, che fa pensare più probabile un ballottaggio. E in questa tornata per il rinnovo di Palazzo Nodari c'è anche una ricorrenza, perché non solo il cambio della durata del mandato da quattro a cinque anni (avvenuto nel 2001), ma anche le chiusure anticipano dette di ben tre amministrazioni (la seconda di Fabio Baratella dal 1998 al 2000, poi quella di Piva dal 2011 al 2014 e poi quella di Massimo Bergamin dal 2015 al 2019), hanno fatto sì che ricorra il trentennale della riforma elettorale. Perché è stato nel 1994 che la nuova legge ha portato all'elezione diretta del sindaco e allora fu Baratella, del centrosinistra, a vincere contro Paolo Bellini del centrodestra.

LA VISITA

La città, intanto, sta vivendo gli ultimi fuochi elettorali e se come scriviamo a lato, oggi è giornata di feste finali, ieri è passato per un incontro l'onorevole Alessandro Zan, candidato alle Europee per il Pd, a sostegno di Tosini. Appuntamento nel quale si è detto che si va a «un voto per i diritti di tutti, fondamentale a fronte di una deriva sempre più discriminatoria, sebbene sotto mentite spoglie, camuffata con perbenismo e argomentazioni che parlano alla pancia di chi è scontento e in difficoltà, ma non hanno fondamenti. Una deriva che rischia di portarci sull'orlo del precipizio». Il deputato, si ricorderà, aveva presentato nel 2021 il decreto legge contro l'omotransfobia «e affossato in Parlamento dalle destre», ma che non trovò totale sostegno anche nel suo partito, 5 Stelle e Italia viva.

«Le destre e il centrodestra in genere - ha detto Zan, che a Fratta ha reso omaggio alla tomba di Giacomo Matteotti - stanno cercando di mettere all'angolo chi, secondo loro, è diverso, tratteggiando il ritratto di una famiglia tradizionale come modello ideale. Ma è un modello al quale loro per primi non si adeguano e che non perseguono. Non è questo quello che vogliamo, non dobbiamo farci imporre priorità e agenda da una destra sovranista».