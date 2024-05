ROVIGO - Qualche scintilla e soprattutto, alla fine, i commenti del pubblico che sembravano premiare un candidato tra i sei aspiranti che alla Gran guardia i segretari locali di Cgil, Uil e Cisl hanno interrogato su Iras e Casa Serena, sviluppo del territorio e aziende partecipate, infine cosa fare per la ripresa demografica. Dove alle politiche nazionali per un Paese che ha smesso di crescere, i candidati sommano soluzioni come «luoghi di aggregazione e pianificazione di eventi» (Valeria Cittadin), «seguire gli esempi di Francia e Svezia» (Ezio Conchi), «favorire con un'Agenzia dell'alloggio l'insediamento in città degli under 40 e con Consulte di frazioni e quartieri aperte dai 16 anni d'età in su alla partecipazione dei giovani» (Federico Frigato). E poi «attenzione al problema della dispersione scolastica sotto i 16 anni, formazione, un nuovo corso di laurea in Scienze motorie e far assumere a Rovigo il ruolo di coordinatore di area vasta» (Edoardo Gaffeo). «Lavoro stabile e servizi: anche un asilo che funzioni di notte, per i genitori che fanno i turni, visto che a Padova c'è già» (Antonio Rossini). E ancora, «asili nido e materne gratis per tutti, mutui a tassi agevolati per la prima casa e per avviare imprese, garantiti dal Comune, e canoni d'affitto a prezzi calmierati negli immobili sfitti» (Palmiro Tosini).



CASO IRAS



Tosini, inoltre, ha annunciato: «Il mio primo atto da sindaco sarà un consiglio comunale straordinario in cui convocare il presidente della giunta regionale per risolvere la questione Iras. E dovremmo riprenderci il nostro diritto-dovere di reinsediare il consiglio di amministrazione dell'Iras per superare la gestione commissariale e rilanciare l'attività dell'ente. Casa Serena va ristrutturata per appartamenti da destinare in gran parte a giovani coppie e si può pensare a un centro diurno per anziani autosufficienti e uno studentato».

Su Casa Serena Rossini ha ribadito che «bisogna avere il coraggio di prendersi delle responsabilità. La sentenza del Tar ha smentito l'impalcatura giuridico-tecnica che è stata data a questa faccenda e ha ipotizzato una rescissione unilaterale. A impugnare la sentenza si è perso del tempo: i 3 milioni da erogare all'Iras possono essere utili per dare corso a degli accordi stralcio, pagando situazioni debitorie con il 30-40 per cento. Intanto si sta avviando un'esternalizzazione dei servizi, mentre per lavorare bene si deve essere pagati bene: con il privato queste garanzie non ci saranno».



Gaffeo ha fatto la cronistoria spiegando che «la proposta per la chiusura della convenzione prevedeva l'uscita di Iras dall'immobile continuando a fare la Rsa, e il Comune per ristrutturare la metà dell'immobile si impegnava a tirare fuori 16 milioni. L'altra metà avrebbe dovuto sistemarla l’Ater per uno studentato. Chiusa la convenzione, con i pareri tecnici positivi e l'approvazione delle commissioni consiliari, questo accordo non è arrivato in aula perché non è stato calendarizzato dalla presidente del consiglio comunale. La controproposta della Regione conteneva il dettaglio, con i pareri negativi dei dirigenti comunali, che Ater non aveva più obbligo di sistemare la parte che avrebbe dovuto acquistare. Ora va riavviato il dialogo con l’Iras, ente di cui non si sa la condizione economico-patrimoniale: bisogna impedire la privatizzazione. Il no alla privatizzazione l'ha ribadito in più occasioni l'assessore Lanzarin», mentre «il Comune da solo non ce la farà mai a sistemare Casa Serena: costa 28 milioni. Demolire per ricostruire non è una bestemmia, serve una soluzione percorribile». Frigato ha preso la palla al balzo: «Il problema politico l'avete dimostrato per 5 anni, non solo sull’Iras: i danni prodotti dall'accordo con il Pd sono sotto gli occhi di tutti». Fatta la premessa, Frigato ha indicato la strada: «In Emilia-Romagna hanno trasformato da anni le Ipab in aziende di servizi di assistenza». «Digheo a Zaia!», ha ribattuto qualcuno dal pubblico. «Lo sappiamo - ha ripreso Frigato - qui è mancato il ruolo del Comune: bisognava sfidare la Regione se si credeva nella salvezza dell'Iras, non arrivare allo scontro. L'avvio della privatizzazione dell’Iras è in corso e Casa Serena sta diventando un vuoto. Per noi sarebbe un polo sociale». Ezio Conchi ha citato delibera del 2022 della giunta regionale: «”Ai fini del salvataggio di Iras deve essere risolta la questione giuridico-istituzionale di Casa Serena, anche alla luce del fatto che l'attività erogata in questa struttura risulta gravemente pregiudizievole agli equilibri economici di Ipab". Praticamente è un fallimento. Pubblico è bello, ma costa. Se abbiamo strutture private che funzionano e non ricorrono a contributi regionali, una domanda ce la dobbiamo fare. A meno che non si consideri Iras un costo sociale da sostenere tutti». Per il futuro di Casa Serena, Conchi condivide le proposte su Ceod, co-housing e studentato. Soluzioni possibili perché senza impugnare la sentenza del Tar «il Comune avrebbe dovuto pagare i 3,2 milionie si sarebbe visto restituire questo grande immobile senza poterne trattare un'altra destinazione. Finché la sentenza è sub iudice, ogni iniziativa politica deve essere portata avanti».

Valeria Cittadin si è detta «dalla parte dei lavoratori, che chiedono il mantenimento pubblico dell’Iras: sono strutture per le persone più fragili per le quali il privato, che non demonizzo, ha costi superiori. Iras deve restare pubblica, senza lavoratori precari. Credo vada ritirato il ricorso alla sentenza del Tar e vanno assunti pareri legali da portare a supporto di questa via. Poi, la strada è quella della relazione con Iras e la Regione. Casa Serena dovrà essere messa in sicurezza e questo costo dovrà essere superato con proposte per una nuova destinazione d'uso dei locali, recuperando risorse da bandi».