Crolla l'impero Duò: Ecoal dichiarata fallita

ROVIGO - Ecoal, già Adigest, azienda con sede legale a Chioggia, ma cuore in Polesine, che era arrivata a vincere appalti di ogni tipo da un capo all’altro del Paese, guidata con piglio battagliero da Alessandro Duò, è fallita. A deciderlo, la sezione fallimentare del Tribunale di Venezia, con la sentenza emessa dai giudici Gabriella Zanon, Silvia Bianchi e Daniela Bruni (presidente), che hanno accolto l’istanza di autofallimento della stessa Ecoal. Una vicenda come tante. Ma Duò, 35 anni, di Rosolina, non è uno come tanti.

IMPRENDITORE RAMPANTE

È stato a lungo uno dei giovani imprenditori più in vista del Polesine e non solo, in grado di intessere una fitta rete di rapporti politici in modo assolutamente trasversale. Il punto di svolta della sua ascesa, che fino a quel momento pareva inarrestabile, sembra essere stato nel maggio del 2017, quando è fallito il suo ambizioso tentativo di scalata a Bancadria. In quel momento, Duò era amministratore unico della Adigest srl e presidente del consorzio Vengest al vertice di una galassia societaria formata dalla stessa Adigest, dalla Guardian Lavori Autostradali e dalla Ecoal Bus, presidente di Confapi, nonché amministratore unico nella partecipata comunale Asm spa, nominato dal sindaco Massimo Bergamin nel settembre 2016. E, ancora oggi Duò è presidente e ad di Asm, resistendo al cambio di Amministrazione.

RACCOLTA RIFIUTI

Tornando a tre anni fa, la sola Adigest, attiva nel settore della raccolta dei rifiuti soldi urbani, con il 40% direttamente in mano a Duò, ed il 39,5% in capo a Innovagest, con lo stesso Duò comunque azionista di maggioranza, aveva circa 400 dipendenti, dalla provincia di Trento a quella di Lucca, da quella di Vicenza a quella di Milano, da quella di Mantova a quella di Firenze, da quella di Belluno a quella di Alessandria, da quella di Sassari a quella di Genova, da quella di Reggio Emilia a quella di Livorno, oltre a quella di Padova e, ovviamente, al Polesine, dove erano occupati un centinaio di addetti.

LA PARABOLA

Da allora, però, sembra essere iniziata una parabola discendente. Ed il cambio di nome in Ecoal, già utilizzato per il servizio di trasporto pubblico dopo l’incorporazione dell’omonima azienda di Ponsacco, non sembra aver cambiato il vento, con le crepe che hanno iniziato ad aprirsi fra le proteste scoppiate sul fronte sindacale, per i ritardi nei pagamenti degli stipendi, dalla Sardegna alla Lucchesia, dal Mantovano a Montegrotto. Proprio i problemi nell’appalto ottenuto nel 2015 da Etra per la gestione dei rifiuti nei 77 Comuni del bacino del fiume Brenta sembra essersi rivelato uno dei problemi più spinosi, con la risoluzione del contratto nell’autunno del 2018. E proprio nell’ottobre di quell’anno Ecoal ha deciso di presentare la domanda di concordato in continuità aziendale, tentando un’operazione di risanamento societario, con un piano che era stato attestato e ammesso dal Tribunale. Proprio ieri si sarebbe dovuta tenere l’udienza di verifica dello stato passivo. Ma nel frattempo le cose sembrano essere precipitate. E il 28 gennaio è stata presentata la rinuncia al concordato e la contestuale richiesta di autofallimento. La scelta di non procedere oltre con il piano concordatario, si spiega da fonti vicine all’azienda, deriva in particolare dall’orientamento non favorevole fatto trasparire dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla domanda di transazione fiscale presentata. Inoltre, a porre serie difficoltà operative per l’intera gestione concordataria, un pignoramento dell’Agenzia Entrate Riscossione, che pur essendo nullo in quanto notificato dopo la domanda di concordato, di fatto ha comunque bloccato l’incasso di ingenti crediti nei confronti di creditori terzi pignorati. Per evitare di aggravare quindi il passivo della società e preservare quanto più possibile il patrimonio societario è stato quindi ritenuto ragionevole ritirare la domanda di concordato. Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA