ROVIGO - Sabato 12 , alle 21, il “Drum galà” torna in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo per la nona edizione con l’ospite d’onore Thomas Lang e tante sorprese. La manifestazione, ad ingresso gratuito, è nata come omaggio al batterista rodigino Beppe Lupo, per oltre cinquant’anni anni esempio per tanti giovani musicisti. Dal 2015 il Drum galà ha ospitato autentici fuoriclasse della batteria: Ellade Bandini, Virgil Donati, Alfredo Golino, Christian Meyer, Riccardo Merlini, Ricky Quagliato e Alessia Mattalia mostrano lo spessore di una manifestazione che affianca sul palco percussionisti di fama internazionale e giovani talenti, grazie alla collaborazione con il Conservatorio “Francesco Venezze”.

L’OSPITE D’ONORE



Thomas Lang è considerato tra i più grandi batteristi di sempre ed è riconosciuto nella moderna scena mondiale per aver portato a un livello superiore la tecnica della batteria: nella sua carriera, così, le collaborazioni spaziano da guitar hero come Paul Gilbert, Robert Fripp e Steve Hackett, Glenn Hughes dei Deep Purple (e poi con una brillante carriera solista) a stelle del pop e funk-soul come Tina Turner, Kylie Minogue, Robbie Williams, Boyzone, George Michael e Gianna Nannini, solo per citarne alcune. Con Lang sul palco quest’anno saranno protagonisti anche il batterista rodigino Riccardo Merlini, considerato il batterista più veloce del mondo, e Alex Cohen, musicista della nuova generazione tra i batteristi newyorkesi e famoso per la militanza con leggende del technical death metal come i Malignancy. Sarà ospite della rassegna anche Mattia Principi, studente del Triennio Pop del “Venezze”.



TRIBUTI



Il Drum galà, inoltre, dedicherà un ricordo a Giovanni Pezzoli, il batterista e cofondatore degli Stadio, scomparso lo scorso dicembre, e ricorderà i musicisti rodigini mancati nell’ultimo anno, alternando foto, ricordi ed emozioni che la musica continua a far battere nel cuore. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Rovigo, ha il patrocinio del Comune di Rovigo ed è sostenuta da Avis comunale Rovigo, Asm Set, Lanfredini Srl, Autoscuola Rossi, Pasta Fracasso e Banca Veneto Centrale.