ROVIGO- La droga? Era dal tabaccaio. Un fatto inatteso per gli stessi finanzieri di Rovigo, che seguendo un diverso filone investigativo, sono giunti a una tabaccheria cittadina per un controllo. Di fronte all’apparente regolarità dell’accertamento, a seguito di alcuni indizi, i militari si sono insospettiti e con sorpresa si sono imbattuti in circa 300 grammi di marijuana. Inevitabile, quindi, procedere anche alla perquisizione, in flagranza di reato, dell’abitazione dell’interessato, dove sono stati trovati altri 220 grammi della stessa sostanza, conservati in barattoli di vetro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il giovane aveva prodotto in casa la sostanza stupefacente e poi aveva proceduto a essiccarla. Sono in corso gli opportuni riscontri per definire la destinazione della sostanza sequestrata. Nei guai è finita una persona residente nella provincia di Rovigo, denunciato alla locale Procura della Repubblica per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.