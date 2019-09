Spaccia a un ragazzo nel parco di San Pio: in manette 22enne tunisino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - “Erba” di troppo nel parco dedicato a Rosetta Pampanini, nel cuore di San Pio X. Non un problema di mancato sfalcio, bensì di droga, visto che la Guardia di Finanza è riuscita a scovare un traffico di marijuana che si snodava proprio all’interno dell’area verde. Le Fiamme gialle, infatti, sono riuscite a cogliere sul fatto e arrestare uno spacciatore di origini tunisine, beccato mentre vendeva 3 grammi di marijuana a un giovane italiano. L’operazione, spiega in una nota il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, «è scaturita a seguito dei controlli svolti nella tarda serata di martedì nella zona del Parco Pampanini, a due passi dal centro città». I finanzieri, con il favore dell’oscurità, avevano messo sotto controllo l’area e, quando hanno visto i due avvicinarsi in modo sospetto, hanno seguito ogni passaggio, assistendo allo scambio fra denaro e droga.