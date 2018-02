Lei nasconde eroina nel reggiseno â€‹coppia di spacciatori arrestata

di Marina Lucchin

ROVIGO - Hanno 27 e 25 anni e vivono assieme. Una coppia normale all'apparenza, peccato che per arrotondare si siano improvvisati spacciatori di. Per questo i due ragazzi, incensurati e originari della provincia di Rovigo, sono stati arrestati dalla polizia domenica sera. Lei nel reggiseno nascondeva 8 grammi di eroina, ma gli agenti assicurano che da tempo bazzicavano nella zona degli ospedali di Padova per spacciare.L'altra sera i poliziotti li hanno pizzicati mentre vendevano la droga a un magrebino e hanno stretto loro le manette ai polsi. Una pattuglia della squadra Volanti ha notato un'auto sospetta in via Ospedale civile. In particolare i due occupanti di una Pegeaut 207 nera stavano passando qualcosa a un magrebino che era affacciato al loro finestrino e che, per questo, è riuscito a fuggire prima dell'arrivo degli agenti, che hanno deciso di controllare cosa stesse succedendo. All'interno della vettura, che è stata sequestrata, c'erano S. S., 25 anni nato a Badia Polesine e residente a Piacenza d'Adige, e la fidanzata, S. G., 27enne nata a Ferrara ma residente a Occhiobello.