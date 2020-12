Maxisequestro di droga: un "bottino" da un milione e 755mila euro nascosto in Polesine

ROVIGO - Undici persone arrestate, 165 kg di marijuana sequestrati assieme ad altri 90 kg di cannabis per un valore sul mercato di 1.755.00 euro: è questo l'esito dell'operazione Amleto portata a termine dai carabinieri di Rovigo, col supporto dei colleghi di Prato, tra Lendinara, Lusia e Fratta Polesine.

Nell'ambito della stessa indagine erano state arrestate altre 6 persone tra Pistoia e Prato il 3 e 7 novembre scorso. Sei cinesi, tutti di Fujian, sono stati sorpresi stamani nella produzione di cannabis indica da 610 piante in vaso nutrite da impianto di irrigazione e fertilizzazione ed irradiate da 136 lampade allo iodio da 600 w. Inoltre stavano stoccando altri 20 kg di marijuana già lavorata. Era dal maggio scorso che l'Arma stava svolgendo indagini, tenendo in particolare sotto osservazioe uno degli indagati, Li Quiang, già arrestato a Prato nel 2017. Lo straniero aveva avuto contatti con i connazionali arrestati il 7 novembre e faceva spola tra Lendinara e la città toscana: seguendolo, i carabinieri hanno scopetto le 'fabbrichè di marijuana in polesine. Gli investigatpori sospettano che la droga fosse destinata sia al mercato italiano che a quello del nord Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA