Scoperto dai carabinieri, dà fuoco alle piante di marijuana nell'appartamento

PORTO VIRO - Arresto di un 27enne da parte dei carabinieri delle stazioni di Loreo e Porto Viro, insieme all'unità cinofila del Nucleo di Torreglia (Padova), per coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In manette è finito Nicola Fogli, di Porto Viro. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento e Fogli, per disfarsi della droga, ha appicato il fuoco all’interno di una stanza dove vi erano delle piante di marijuana, rimanendo intossicato dalle esalazioni e per questo portato alla Casa di cura di Porto Viro. In casa c'erano 129 piante di marijuana, un sacchetto con 185 grammi già essiccati, un altro con 1.430 grammi di infiorescenze e foglie sempre di marijuana, varie apparecchiature per la coltivazione e il confezionamento della sostanza. Oggi, lunedì 4 maggio, c'è stata lìudienza di convalida dell’arresto e sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti del giovane.

