Colpo allo spaccio di eroina: due arresti e dieci perquisizioni

ROVIGO - La questura di Rovigo ha annunciato oggi la conclusione di un'operazione contro lo spaccio di eroina in città, un fenomeno che sta tornando a essere pesantamente presente anche nella provincia, come dimostrano le 800 cessioni documentate in un anno a centinaia di assuntori (anche a minori) durante l'indagine. Sono stati fatti due arresti, dieci perquisizioni dalle quali però non è spuntata molta droga.