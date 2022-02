Traffico di droga, coppia bengalese arrestata: percepivano reddito di cittadinanza e sussidi vari

ROVIGO - Una coppia di bengalesi residenti ad Adria, già sottoposti per reati diversi alla pena definitiva della detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale, sono stati portati in carcere dalla Polizia di Rovigo in esecuzione di una ordinanza emessa dal Gip Raffaele Belvederi Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia del commissariato di Porto Tolle ha fermato e controllato un ragazzo italiano in possesso di un paio di grammi di cocaina. Da lui si è giunti a identificare la coppia di ultracinquantenni, già noti per altri reati come il caporalato, da poco condannati ad una pena detentiva di quasi 7 anni. I due avevano potuto godere, dopo un breve periodo di carcerazione preventiva, di misure alternative quali la detenzione domiciliare per l'uomo e l'affidamento in prova al servizio sociale per la donna, concesse dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Tra l'altro il nucleo familiare risulta anche precettore del reddito di cittadinanza e altre provvidenze pubbliche oltre a essere coinvolti in numerose iniziative di scolarizzazione e inserimento lavorativo. Gli investigatori rodigini sono riusciti a dimostrare che la coppia si era dedicata al traffico di droga. Sono state comprovate diverse centinaia di cessioni a consumatori provenienti anche da paesi attigui a quello in cui la coppia scontava la propria condanna definitiva. Durante l'arresto, è stata ritrovata sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina oltre all'occorrente utile al traffico. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Rovigo, mentre la donna è stata incarcerata presso l'istituto femminile di Verona.