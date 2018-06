di Francesco Campi

ROVIGO - Oltre sei mesi di appostamenti e intercettazioni che hanno aperto diversi filoni di indagini. Ma alla fine la rete dellasi è stretta intorno al 26enne, badiese,in varie. Con lui sono finiti ai domiciliari anche altri tre soggetti sempre per reati legati allo spaccio dinel mondoche gravita intorno ai luoghi del divertimento notturno. Smanio era finito in un giro piuttosto losco stretto nella morsa della dipendenza dalle sostanze in cui era caduto, e dei debiti che stava vieppiù accumulando. Sono stati i suoi genitori, preoccupati per la situazione del ragazzo, a chiedere aiuto alla polizia.