Cocaina in macchina, denunciato albanese fermato dai carabinieri

ROVIGO - Ieri in serata i carabinieri della Stazione di Crespino hanno denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti T. L., 29enne albanese residente in provincia di Rovigo e con precedenti di polizia. Fermato a un controllo a Gavello, a bordo della sua auto, una Opel Corsa, è stato rinvenuto un involucro contenente 12,37 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA