In auto con la droga tentano la fuga, ma vengono fermati: arrestati due marocchini

Non si fermano all'alt dei carabinieri, ma vengono fermati dopo un breve inseguimento. In auto avevano droga e denaro contante. Per due marocchini scattano così le manette. E' accaduto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 maggio, nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Adria, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due marocchini: un 40enne residente Porto Viro e un 22enne residente a Chioggia. Entrambi risultano regolari e già noti alle forze dell'ordine per questioni di droga. I nordafricani, intercettati a Porto Viro da una pattuglia mentre viaggiavano a bordo di una autovettura, non si sono fermati all'alt e hanno tentato la fuga.

Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati. Nel successivo controllo sono spuntati dalla loro auto 30 involucri di cellophane contenenti 23 grammi di cocaina e 150 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. I due uomini, arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, sono poi stati rimessi in libertà.

